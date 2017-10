FCGB : De Bielsa à Gourvennec, De Préville a redécouvert le ballon

Dans : Bordeaux, LOSC, Ligue 1.

Après cinq matchs avec les Girondins de Bordeaux, Nicolas De Préville n’a toujours pas marqué sous ses nouvelles couleurs. Pas de quoi l’inquiéter outre mesure.

Déjà auteur de deux passes décisives, l’attaquant de 26 ans sait qu’il a la confiance de son entraîneur Jocelyn Gourvennec dont il apprécie les méthodes. Il faut dire que l’ancien Lillois s’entraîne de nouveau avec un ballon dans les pieds, et non assis à écouter Marcelo Bielsa commenter des vidéos interminables.

« Les différences observées sont principalement sur le travail. Avec Marcelo Bielsa, à Lille, il y avait beaucoup d’analyses tactiques, de séances vidéo et peu de jeu avec ballon, a comparé De Préville sur le site officiel de Bordeaux. A l’inverse, avec Jocelyn Gourvennec, on travaille plus avec le ballon. Il y a beaucoup de points positifs à retenir des deux méthodes. » Respectueux, l’avant-centre affiche subtilement sa préférence.

De Préville adore la « touche Gourvennec »

« A Bordeaux, on peut voir qu’il y a vraiment une touche Gourvennec. C’est un très grand coach qui fait beaucoup progresser les jeunes et son effectif. Il y a une envie d’attaquer, de dominer l’adversaire. Je suis très heureux de pouvoir travailler avec lui, a-t-il confié. J’espère, à travers mes performances, lui retourner la confiance qu’il a en moi. Je prends beaucoup de plaisir à évoluer sous ses ordres. » Plus qu’un but et De Préville sera comblé en Gironde.