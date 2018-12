FCGB : Cette vente au mercato, capitale pour l'avenir de Bordeaux ?

Dans : Bordeaux, Mercato.

La carrière de Pablo aux Girondins de Bordeaux est loin d’être un long fleuve tranquille, mais à l’heure actuelle, personne au sein du club au scapulaire ne peut se plaindre de ces rebondissements.

Parti se ressourcer au Brésil et revenu pour être vendu, le défenseur central a vu deux de ses transferts, vers le Brésil puis vers Krasnodar, tomber à l’eau de manière étrange. Ce départ avorté vers la Russie a même privé Bordeaux de 12 ME qui semblaient presque tomber du ciel. Et pourtant, depuis, l’ancien de Ponte Preta enchaine les matchs solides, se retrouvant même en sélection brésilienne. Résultat, sa valeur n’a pas baissé, loin de là, et pourrait même permettre aux nouveaux propriétaires bordelais de faire une première grosse vente dans leur projet.

En effet, selon France Football, des clubs de Liga et de Serie A se sont encore renseignés au sujet de Pablo dernièrement, et un départ en janvier n’est pas à exclure. Le montant des offres sera décisif, tout comme la stratégie de GACP. Les nouveaux patrons accepteront-ils de perdre un cadre titulaire contre une belle somme, ou tenteront-ils de faire bonne figure en démontrant leur détermination à conserver l’effectif compétitif ? La réponse en dira peut-être long sur l’avenir du club aquitain.