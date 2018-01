FCGB : « C'est bien si je pars », Malcom est cash sur son mercato

Dans : Bordeaux, Mercato, Premier League.

Après la victoire des Girondins de Bordeaux face au FC Nantes samedi (1-0), Malcom a entretenu le flou autour de son futur...

« Nous ne voulons pas que Malcom parte. Il sera à Bordeaux lors de la deuxième partie de saison. On s'était dit qu'il pourrait partir cet été si le club y trouvait son compte, mais en l'état actuel, on a besoin de lui ». Concernant l'avenir de Malcom à Bordeaux, Nicolas de Tavernost a été très clair. D'après l'actionnaire des Girondins, l'attaquant brésilien ne bougera pas durant ce mercato hivernal, alors qu'il est annoncé en Premier League depuis plusieurs jours, et notamment à Arsenal ou à Tottenham. Mais du côté du joueur de 20 ans, le discours est beaucoup moins fluide, puisqu'il évoque clairement la possibilité d'un départ...

« Le mercato ? Je ne sais pas. Si je pars, c'est bien. Je remercierai Bordeaux. C'est la vie. Si je dois rester, je resterai et je ferai mon travail. C'est vrai que l'Angleterre, ça fait rêver tous les joueurs. Il faut voir avec le club et mes agents, moi, je ne sais pas. Ma tête est ici à Bordeaux, j'ai envie de tout donner », a lancé, sur Canal+, Malcom, qui attend désormais la fin du marché des transferts avec impatience, sachant que le FCGB n'a pas encore reçu d'offre concrète pour son ailier auriverde.