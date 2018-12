FCGB : Budget, DNCG, DaGrosa s'en régale d'avance

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Mardi, Joseph DaGrosa se présentera pour la deuxième fois devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion pour détailler son projet à la tête des Girondins de Bordeaux. Cette fois, le gestionnaire de GACP sera accompagné de Niklas von Daehne (de King Street, actionnaire minoritaire du club). Un rendez-vous crucial pour l’avenir des Girondins de Bordeaux, comme l’a confirmé Joseph DaGrosa à 20 Minutes. Par ailleurs, le nouveau boss du club au scapulaire tient à maintenir le mystère autour du futur budget du club, lequel n’a toujours pas filtré.

« 100 millions d’euros. Non, c’est une blague (rires). Encore une fois, nous allons essayer de faire le meilleur pour le club. On travaille sur cette réunion du 11 décembre. Ces personnes (la DNCG) sont très compétentes et c’est très bien. Ils comprennent les chiffres donc c’est plus facile pour nous car c’est une transaction très compliquée et ils peuvent comprendre tout ça. (...) Encore une fois, nous allons essayer de faire le meilleur pour le club. Nous allons annoncer de bonnes nouvelles rapidement. Un budget ? On ne peut pas le dire car ce serait donner une information à tous les autres clubs. Il faut être patient. On doit aussi prendre les bonnes décisions pour les années à venir » a déclaré un Joseph DaGrosa bien mystérieux, qui refuse de prendre des risques avec sa communication pour l’instant. Cela a au moins le mérite d’être prudent, en attendant ce rendez-vous avec la DNCG.