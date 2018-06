FCGB : Bordeaux ricane devant cette offre de l'Inter pour Malcom

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Mercato.

Le transfert de Malcom à l’Inter Milan se précise. En début de semaine, les dirigeants du club italien et ceux des Girondins de Bordeaux ont diné ensemble à Milan afin de faire avancer ce transfert. Et si le club au scapulaire souhaite récupérer au moins 40ME pour le transfert de son ailier droit, l’Inter Milan compte également dégraisser son effectif et aurait proposer un échange totalement inattendu à Alain Deveseleer, qui représentait les Girondins de Bordeaux à l’occasion de ce rendez-vous.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club milanais souhaiterait inclure Jonathan Babiany (30 ans) dans la transaction. Dans le but de dégraisser son effectif donc, mais également de faire légèrement baisser le prix de Malcom. Or, le profil du Français ne fait pas vraiment rêver. Prêté au Sparta Prague cette saison il n’a disputé que 16 matchs pour un bilan famélique de 0 but et 1 passe décisive. Il paraît donc improbable de voir Bordeaux accepter ce deal, les Girondins ayant sans doute l’intention de récupérer le plus gros chèque possible pour Malcom afin de choisir son remplaçant dans les prochaines semaines. Quoi qu’il en soit, le départ du Brésilien pour l’Italie se précise. Mais Bordeaux ne laissera pas rouler dans la farine…