FCGB : Bordeaux en C1 avec Ricardo, c’est le rêve américain

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

En attendant le licenciement officiel de Gustavo Poyet, Bordeaux a peut-être trouvé son prochain entraîneur.

Les Girondins semblent bien partis pour retrouver leur ancien coach Ricardo qui, contrairement à Thierry Henry, avec qui les négociations n’ont pas abouti, fait l’unanimité auprès de l’actuel propriétaire M6 et des futurs repreneurs GACP. En effet, le fonds d’investissement américain estime que le technicien peut amener les Girondins vers la lucrative Ligue des Champions. Un projet qui ne laisse pas le Brésilien insensible selon notre confrère Karim Nedjari.

« Depuis le début, l'entourage de Ricardo est très confiant pour un retour à Bordeaux, a révélé le journaliste sur la chaîne L’Equipe. Malgré tous les noms qui sont sortis, il est persuadé qu'il y arrivera. Maintenant, il faut se mettre d'accord entre M6 et les repreneurs, et ce n'est pas facile. La difficulté, c'est que les repreneurs qui vont arriver sont des fonds de pension, il y en a trois. Et leur intérêt, ce n’est pas que ça brille en Europa League, mais d'arriver en Ligue des Champions. Car si vous voulez gagner de l'argent, il faut aller en Ligue des Champions. » Mais pour y parvenir, il faudra commencer par investir dans le recrutement...