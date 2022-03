Du racisme à Bordeaux ? Guion s'étouffe

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Depuis la défaite contre Montpellier, les Girondins de Bordeaux traversent une crise sans précédent avec de graves accusations contre deux joueurs. Pour l'entraîneur, tout cela est scandaleux et totalement bidon.

A une situation sportive déjà immensément compliquée, puisque son équipe est dernière de Ligue 1 et voit ses chances de maintien s’amoindrir au fil des matchs, David Guion a vu s’ajouter cette semaine une invraisemblable polémique entre les Ultras et la totalité de son vestiaire. Dimanche dernier, les UB87 ont en effet accusé, sans aucune preuve, Laurent Koscielny et Benoît Costil d’avoir eu un comportement raciste. Des affirmations qui ont fait bondir le personnel du club et les joueurs bordelais, un communiqué balayant d’un revers de la main ces propos très graves. Tandis que les UltraMarines sont accusés par d’anciens joueurs d’avoir pactisé avec Gérard Lopez pour essayer de faire virer deux joueurs dont le salaire est devenu problématique, l’entraîneur des Girondins veut, lui, se focaliser uniquement sur l’opération maintien. Après la victoire en amical de Bordeaux, vendredi contre l’équipe espagnole d’Alaves, David Guion a remis les pendules à l’heure et fait clairement comprendre que cette polémique était totalement stupide.

Bordeaux ne doit penser qu'au maintien en Ligue 1

Pour l’ancien entraîneur de Reims, le racisme n’a jamais eu sa place dans un vestiaire où il a travaillé, et désormais tout le monde ferait bien de se focaliser sur la place de Bordeaux en Ligue 1. « On a vécu une semaine difficile, tous ensemble, je pense que le club des Girondins est le club qui a fait jouer le plus d'étrangers cette année en Ligue 1. A aucun moment le racisme ne peut rentrer dans le vestiaire, il ne rentrera pas dans notre vestiaire, et il n'est pas rentré évidemment. J'ai vu les communiqués du club, des joueurs, des supporters. J'ai vu que l'objectif à tous et à Benoit (Costil) également c'est le maintien. Moi c'est ce qui m'intéresse. Et aujourd'hui, je veux des actes forts sur le terrain, je veux des victoires », a prévenu David Guion, qui ne s’attendait probablement pas à un tel bazar quand il a accepté de rejoindre les Girondins de Bordeaux il y a quelques semaines.