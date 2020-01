Bordeaux : Paulo Sousa rend hommage à Lyon

Dans : Bordeaux.

L'entraîneur des Girondins de Bordeaux était très flatteur avec l'équipe de Rudi Garcia après la victoire de Lyon au Matmut Atlantique.

Au moment d’analyser la défaite des Girondins de Bordeaux ce samedi contre l’OL (1-2), Paulo Sousa n’a pas voulu se cacher derrière de fausses excuses ou quoi que ce soit. Pour le technicien portugais du club au scapulaire, le succès lyonnais est totalement logique et ses joueurs n’ont pas été au niveau de leurs adversaires du soir. Un constat plutôt lucide même s’il s’en est fallu d’un rien pour que Bordeaux arrache un point flatteur contre un OL qui s’est procuré un nombre conséquent d’énormes occasions. En attendant, les Girondins restent sur quatre défaites de rang en Ligue 1.

« Notre adversaire a été plus fort nous avec des qualités individuelles très grandes (…) On a fait trop d’erreurs et on doit seulement féliciter Lyon car aujourd’hui ils ont été meilleurs que nous dans tous les domaines (…) Nous n’avons pas pris les meilleures décisions pour contrôler le ballon. En fin de match, on a joué plus avec le cœur qu’avec la tête, mais la maturité de nos adversaires était trop forte », a confié, sur BeInSports, Paulo Sousa, qui espère désormais que son équipe retrouvera des couleurs le week-end prochain en Coupe de France à Pau.