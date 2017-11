Bordeaux-OM : Une grosse baston sur la pelouse évitée de peu après le match ?

Dans : Bordeaux, Ligue 1, OM.

Les footballeurs des Girondins de Bordeaux et de l'Olympique de Marseille se sont livrés à un duel viril mais correct, mais du côté du Matmut Atlantique les choses ont bien failli tourner au vinaigre après le coup de sifflet final. Comme le raconte RMC, des supporters de l'OM et de Bordeaux sont entrés sur la pelouse pour en découdre et sans l'intervention rapide et efficace de la sécurité, le clash aurait été violent.

« Les supporters marseillais descendus sur la pelouse se sont retrouvés stoppés avant la ligne médiane. Leur envahissement de terrain a aussitôt suscité une réaction chez leurs homologues bordelais. Une cinquantaine d’entre eux ont également envahi le terrain. Ces derniers ont été maitrisés dans la surface de réparation par les stadiers. Il aura fallu attendre l’intervention de la police et des CRS pour disperser les deux camps et leur faire regagner leur tribune. Grâce aux actions coordonnées des forces de l’ordre, des stadiers de l’OM et de Bordeaux, l’incident aura duré moins de cinq minutes », explique la radio, qui précise qu'il y a tout de même eu quelques dégâts dans le parcage réservé aux supporters du club phocéen.