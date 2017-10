SCO : Moulin et Angers ne font pas les malins

Dans : SCO, Ligue 1.

Stéphane Moulin (entraîneur d’Angers après la victoire à Caen) : « Dans ce genre de match, l’ouverture du score a une importance capitale, mais c’est assez paradoxal, car les deux équipes auraient pu tour à tour marquer avant. En deuxième période, la physionomie a changé, on a mis un bloc défensif plus dense et pu contrer, contre une équipe de Caen forcé de se découvrir et qui a laissé des espaces. On a eu plus de réussite que d’habitude sur leurs deux grosses occasions en première période, et on a marqué sur notre première opportunité en deuxième mi-temps. On était venu faire un coup ici, on s’y est plutôt bien pris je trouve. On n’a pas paniqué, montré du sang-froid et quand on a pu piquer, on l’a fait. C’est une performance sur le terrain du 5e de L1. On était concentré, appliqué dans notre organisation en 4-4-2. On voulait proposer quelque chose de différent, faire bouger un peu les lignes et aussi surprendre l’adversaire, mais il y a encore du travail à réaliser sur ce schéma. »