SCO : « Monaco était trop fort pour nous », Moulin est cash

Stéphane Moulin, entraîneur d'Angers, après la défaite contre Monaco (0-4) : « Monaco était trop fort pour nous, point. On passe à autre chose, ce n'est pas contre eux qu'on va chercher notre maintien. Monaco a joué à son niveau et nous au notre. Je ne blâme pas mon équipe, je veux juste être objectif. Quand on est moins fort qu'une équipe tactiquement, techniquement et physiquement, c'est compliqué... On a essayé, mais Monaco nous a vite privé de notre envie rapidement. Reine Adelaide a fait une bonne entrée, à l'image de ce qu'il montre depuis qu'il est arrivé. C'est de bon augure ».