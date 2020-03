SCO : Chabane désigne un président délégué..pour fin mai 2020

Dans : SCO.

Mis en examen dans une affaire d'harcèlement sexuel, et placé sous contrôle judiciaire, Saïd Chabane n'a pas eu d'autre choix que de nommer ce lundi un président délégué afin de faciliter la gestion du SCO Angers au quotidien. Fabrice Favetto-Bon entrera en fonction fin mai.

« Le Président d’Angers SCO, Saïd Chabane, a nommé Fabrice Favetto-Bon aux fonctions de Président délégué du club. A ce titre, il assurera, sous l’autorité du Président, la gestion quotidienne du club sous tous ses aspects : sportifs, administratifs et commerciaux. Fabrice Favetto-Bon dispose d’une expérience de plus de quinze ans dans le monde du football. Il a notamment été directeur marketing du PSG puis Directeur général du Mans FC de 2005 à août 2010. Il a ensuite créé sa société de conseil Teamstadia de 2010 à 2017 qui est intervenue sur plus d’une soixantaine de missions de conseil principalement sur des projets de stades ou d’infrastructures sportives ou de spectacle. Depuis 2017, Fabrice Favetto-Bon était directeur marketing de France Galop, société mère du galop, en charge de l’organisation de plus de 7000 courses hippiques de plat et à obstacles. Fabrice Favetto-Bon est nommé Président délégué à compter de ce jour, avec une prise d'effet le 29 mai 2020, une fois pleinement libéré de son engagement auprès de France Galop. Dans cet intervalle, Saïd Chabane assurera la transition avec lui afin d’assurer son entrée en fonctions », précise le SCO Angers.