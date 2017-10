SCO : C'est vraiment trop injuste, Angers en mode Calimero

Dans : SCO, Ligue 1.

Stéphane Moulin (entraîneur du SCO après la défaite contre le TFC) : « Depuis que nous sommes revenus en Ligue 1, je ne pense pas qu’on ait archidominé une équipe comme ça. Ce match aurait pu être un match référence mais, pour cela, il aurait fallu qu’on le gagne parce que même le nul ne m’aurait pas convenu. Il y a un sentiment d’injustice. Il y a deux choses pour lesquelles on est responsable. La première, c’est le but que l’on encaisse, même si le début de l’action est risible, à l’arrivée il y a un joueur seul. Et la seconde, c’est que l’on a manqué de réussite et d’adresse. Mais par contre, tout ce que l’on a déployé, défensivement et dans le jeu, était très intéressant. C’est un mélange d’injustice, de frustration et on a le sentiment de s’être fait voler quelque chose. C’est un hold-up. Ils ont été secoués comme jamais depuis le début de saison, c’est la première fois qu’ils ont pris la tempête comme ça et ils s’en sortent avec une victoire, c’est incroyable. Ils ont toute la réussite qu’ils n’ont pas eue depuis un moment. »