L1 ‍: Angers accueille froidement le PSG

Dans : SCO.

Par Guillaume Conte

Clairement sonné par sa défaite face à l’Atlético de Madrid cette semaine en Ligue des Champions, le PSG va tenter de redresser la barre à Angers ce samedi soir. Une rencontre qui sera aussi étroitement surveillée par les autorités. La préfecture du Maine-et-Loire a sorti un arrêté interdisant ainsi l’accès à la ville et aux abords du stade à tous les supporters du PSG, qui doivent bien rester dans leur cortège s’ils veulent assister à la rencontre. De plus, le fait que des incidents aient eu lieu à l’intérieur du stade lors du dernier match entre les deux équipes, va aussi mobiliser des forces de l’ordre déjà bien occupés ce week-end.

Toutes les infos à savoir sur votre venue au Stade Raymond-Kopa demain 🙌



Découvrez-les 👇 — Angers SCO (@AngersSCO) November 8, 2024

« Considérant les dégradations et les vols commis à la buvette par les supporters du PSG lors de la dernière rencontre, les tensions entre les supporters ultras des deux clubs et les forces de sécurités fortement mobilisées par la foire Saint-Martin », a fait savoir la préfecture du 49, qui a annoncé aussi qu’elle ferait la chasse aux pétards, fumigènes et autres objets interdits pour sanctionner les contrevenants. Une rencontre qui sera donc organisée avec la présence des supporters du PSG, mais sous étroite surveillance.