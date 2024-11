Ronaldinho à Angers, l'image WTF du jour

Dans : SCO.

Par Corentin Facy

Évènement à Angers ce vendredi soir avec la présence d’un certain Ronaldinho, présent à l’occasion d’un match de charité.

Ce n’est pas tous les jours qu’une star comme Ronaldinho foule la pelouse du stade Raymond-Kopa à Angers. C’est peu de le dire, raison pour laquelle la présence de l’ancienne star du PSG et du FC Barcelone est remarquée ce vendredi. Sur son compte X, le SCO a publié plusieurs clichés de Ronaldinho, crampons au pied, qui dispute actuellement un match de charité officiellement chapeautée par l’association humanitaire « Jogo Dos Famosos ». Sonny Anderson, Maicon, Valdo, Cris et Caçapa sont également présents dans le camp brésilien alors qu’en face, des joueurs tels que Claude Makélélé, Mamadou Niang ou encore Mickaël Ciani ont répondu à l’appel. Si de son côté, Ouest France explique qu’un certain « flou » règne sur ce match de charité, cela ne gâchera pas la fête des supporters angevins venus admirer Ronaldinho, quelques kilos en trop mais une technique toujours aussi soyeuse.