SCO : Angers riposte aux accusations de Guingamp

On l'a appris ce mardi, le président de Guingamp a alerté la semaine passée la LFP après avoir appris que le match entre Caen et Angers, finalement gagné par le SCO, aurait pu faire l'objet d'un arrangement entre joueurs. Du côté du club angevin, on répond de manière très directe sur ce sujet à Bertrand Desplat.

« Aucun soupçon ne saurait peser sur le club d'Angers SCO, qui affiche des valeurs fortes en matière de moralité et d’éthique… Des valeurs partagées par l'ensemble des dirigeants, des joueurs et des collaborateurs. Les accusations portées par Bertrand Desplat autour de la rencontre SM Caen/Angers SCO comptant pour la 32ème journée de Ligue 1 sont inacceptables, elles remettent en cause l’intégrité du Club et jettent le discrédit sur l'ensemble du football français », explique le SCO, qui s'est imposé en Normandie après avoir amplement mérité ce résultat plutôt logique si l'on prend le classement des deux équipes.