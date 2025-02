SCO ‍: Saïd Chabane définitivement condamné pour agressions sexuelles

Dans : SCO.

Par Claude Dautel

A deux mois de son jugement en appel, après avoir été condamné à deux ans de prison pour agressions sexuelles, le propriétaire du SCO Angers a finalement renoncé et sa condamnation est désormais définitive.

Le 28 avril prochain, Saïd Chabane devait être jugé une nouvelle fois puisque le patron du SCO avait fait appel de sa condamnation l'an dernier à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour des faits d'agressions sexuelles sur six victimes, des salariées du club et de son entreprise. Mais ce vendredi, le parquet général de la cour d'appel d'Angers annonce que Saïd Chabane a décidé de renoncer à son appel. « Saïd Chabane s'étant désisté de son appel le 26 février 2025 et le ministère public s'étant ensuite désisté de son appel principal, le jugement du 22 mars 2024 est désormais définitif tant sur le plan pénal que sur le plan civil », précise l'instance juridique.