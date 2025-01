Panique à Angers, les joueurs ne sont plus payés

Dans : SCO.

Par Corentin Facy

Vainqueur de Brest ce week-end lors de la 16e journée de Ligue 1 (2-0), Angers est néanmoins dans une situation qui n’incite pas vraiment à la fête. Sur le plan financier, les nouvelles ne sont pas réjouissantes.

Les informations du journal L’Equipe ne sont pas rassurantes pour le SCO d’Angers. En effet, le quotidien national révèle ce mercredi que le club angevin est dans une situation financière difficile, à tel point que les derniers salaires n’ont pas été payés dans leur intégralité. Le quotidien national nous apprend que le coordinateur sportif du club Laurent Boissier a annoncé aux joueurs il y a quelques jours qu’ils n’allaient toucher qu’une partie de leur salaire pour le mois de janvier. Habituellement, les joueurs sont payés avant le 5 du mois. Mais en ce début d’année 2025, tous les joueurs professionnels d’Angers n’ont reçu que 40% de leur salaire du mois. « Une première depuis que le propriétaire Saïd Chabane a pris les rênes du club, il y a quatorze ans », soulèvent nos confrères Flavien Trésarrieu et Thomas Doucet.

Les salaires des joueurs d'Angers pas intégralement versés en janvier



➡️ https://t.co/d0WxrR02D8 pic.twitter.com/dwlG7UzUab — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 8, 2025

Et maintenant, quel avenir pour le SCO et quelles solutions ? Saïd Chabane promet que le groupe Cosnelle qui détient le club va contracter un prêt afin de résoudre la situation et permettre de payer les joueurs en bonne et due forme. En interne, on regrette toutefois le fiasco des droits TV, que l’on estime comme le responsable principal de la crise qui touche Angers mais pas uniquement en Ligue 1. Preuve que la situation est tendue, le SCO n’a pas dépensé un euro en transfert l’été dernier et a mis fin aux primes de match et de victoire, se contentant de proposer aux joueurs une prime de maintien. Malgré tous ces efforts, les finances sont dans le rouge et ce sont les joueurs qui risquent de trinquer dans les semaines à venir même si L’Equipe conclut en affirmant que selon Saïd Chabane, cette situation n’est pas amenée à se reproduire dans les mois à venir.