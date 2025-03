Simulation et ramadan, le SCO Angers crie au scandale

Dans : SCO.

Par Claude Dautel

Le SCO Angers a décidé de répondre aux accusations émises au sujet d'une éventuelle simulation d'Himad Abdelli, lors du match contre Monaco, afin de pouvoir s'alimenter au moment de la rupture du jeune en plein ramadan.

« Suite à la rencontre opposant Angers SCO à l’AS Monaco, notre joueur Himad Abdelli a été victime d’une lésion manifeste sur une phase de jeu, conduisant à une prise en charge immédiate par notre staff médical. Touché au niveau de la cuisse, il a été bandé par nos kinésithérapeutes avant de reprendre la rencontre avec courage et professionnalisme. Nous déplorons les accusations infondées relayées par certains médias, insinuant que cette blessure aurait été feinte pour permettre la rupture du jeûne. La réalité est tout autre. Preuve s’il en est, les examens médicaux réalisés par le département médical de sa sélection nationale, l’Algérie, ont confirmé l’impossibilité pour lui d’honorer sa convocation internationale. Nous apportons tout notre soutien à Himad Abdelli, dont l’intégrité et le professionnalisme ne sauraient être remis en cause. Le club condamne fermement toute tentative de désinformation qui pourrait nuire à l’image de l’un de ses joueurs. Nous restons pleinement mobilisés autour d’Himad pour l’accompagner dans sa récupération et espérons le revoir très rapidement sur les terrains », précise le club angevin dans un communiqué.