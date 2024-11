Un problème Théo Hernandez en Equipe de France ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps comptera une nouvelle fois sur Théo Hernandez au poste de latéral gauche pour les matchs contre l’Israël et l’Italie. Mais le défenseur milanais traverse une passe difficile avec les Bleus.

Titulaire indiscutable aux yeux de Didier Deschamps depuis plusieurs années, Théo Hernandez est devenu au fil des années un cadre de l’Equipe de France. Ses performances souffrent pourtant d’une certaine forme d’irrégularité, et les raisons pour expliquer cela sont multiples. Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la passe difficile que traverse actuellement le capitaine de l’AC Milan chez les Bleus, principalement pour des raisons affectives. Très joyeux et fédérateur dans le groupe habituellement, Théo Hernandez est plus en retrait ces derniers mois. En cause, les départs de plusieurs de ses amis proches. Antoine Griezmann et Olivier Giroud ont pris leur retraite internationale et cela a pesé sur le moral de Théo Hernandez, très proche du meneur de jeu de l’Atlético et de son ancien coéquipier à l’AC Milan.

Un autre de ses proches amis ne fait plus partie des plans de Didier Deschamps, il s’agit de Benjamin Pavard, le défenseur de l’Inter, qui vit à Milan comme Théo Hernandez. La blessure de son frère Lucas n’a pas arrangé la situation et les consignes parfois restrictives de Didier Deschamps ne lui permettent pas d’oublier ce contexte pour s’épanouir sur le terrain. Totalement libre à Milan, où il jouit d’une position ultra-offensive qui a fait de lui le défenseur le plus décisif de l'histoire du club lombard (à égalité avec Paulo Maldini), Théo Hernandez est davantage cantonné aux tâches défensives en Equipe de France, à la demande de Didier Deschamps.

Théo Hernandez isolé dans le vestiaire des Bleus ?

Le sélectionneur des Bleus a d’ailleurs remarqué la baisse de régime de son défenseur, et il lui a fait savoir au cours des dernières semaines. Problème, il n’a pas vraiment les moyens de le piquer en le mettant en concurrence car Ferland Mendy n’a jamais convaincu en Equipe de France tandis que Lucas Digne ressemble davantage à une doublure idéale, plutôt qu’à un titulaire en puissance. Le malaise Théo Hernandez devra toutefois se dissiper au plus vite pour le bien des Bleus, qui ont déjà assez de problèmes à régler (cf le cas Mbappé) pour ne pas en rajouter un avec un joueur indiscutable, aussi bien dans le groupe que sur le terrain.