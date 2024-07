« ‍On se fait chier ‍», l'équipe de France le scandalise

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Malgré la qualification pour les quarts de finale de l’Euro 2024, les critiques continuent de pleuvoir sur le style de jeu de l’Equipe de France sous la houlette de son sélectionneur Didier Deschamps.

Qualifiée pour les huitièmes de finale après une phase de groupes laborieuse (1 victoire, 2 matchs nuls), l’Equipe de France a arraché lundi son ticket pour les quarts de finale en battant la Belgique sur le plus petit des écarts (1-0). Dominatrice face aux Diables Rouges, l’équipe de Didier Deschamps a néanmoins eu un mal fou à emballer la rencontre et à se montrer flamboyante offensivement. Les matchs défilent et les scénarios se répètent, avec une Equipe de France très solide sur le plan défensif grâce à des joueurs tels que Maignan, Saliba ou Koundé, mais qui peine à emballer les foules en raison d’une attaque décevante.

EdF : « Didier Deschamps est un flemmard », ce consultant craque en direct https://t.co/xqUexDNUIc — Foot01.com (@Foot01_com) July 2, 2024

Le constat dressé par Johan Micoud pour L’Equipe est terrible et résume sans doute l’avis d’une partie des supporters tricolores à la veille du quart de finale contre le Portugal, ce vendredi à 21 heures. « À chaque fois, on me renvoie un "Oui mais ça gagne". D'accord, mais j'ose imaginer qu'on pourrait gagner en jouant un peu mieux et plus offensivement, avec les joueurs qu'il y a sur le terrain » indique l’ancien joueur des Bleus et des Girondins de Bordeaux, avant de poursuivre. « J'en veux un peu à tout le monde. Le coach donne des bases. Là où Deschamps est très fort, c'est qu'il transmet à ses joueurs cette mentalité de ne jamais rien lâcher, de s'accrocher jusqu'au bout, même si c'est pas terrible, il y aura une opportunité. Quand tu joues sur le terrain, peut-être que tu en fais moins inconsciemment ».

Johan Micoud sans pitié avec l'Equipe de France

Et le journaliste de conclure, sans langue de bois. « Je me dis que si c'est pas l'équipe de France, je ne regarde pas. On parle de 1984, de 1998, de 2000, parce qu'il y a eu du jeu. Je ne sais pas si on se rappellera dans 20 ou 30 ans de cette génération-là. On parlera de son palmarès et on rajoutera à chaque fois mais qu'est-ce qu'on se faisait chier avec cette équipe en regardant ses matches » lance Johan Micoud, déçu par le contenu des matchs de l’Equipe de France et qui n’est pas le seul à dresser un tel constat. Pour l’instant, les Bleus arrivent tout de même à avancer ainsi. Mais jusqu’à quand ? Premiers éléments de réponse ce vendredi face au Portugal de Cristiano Ronaldo.