EdF : Griezmann ne se met plus à la table de Cristiano Ronaldo

Dans : Equipe de France.

Antoine Griezmann retrouvera Cristiano Ronaldo mercredi, une superstar qui continue de frapper fort et qu'il a déjà affronté à de très nombreuses reprises.

La France et le Portugal vont se croiser pour la troisième fois mercredi depuis la finale de l’Euro 2016. Après un match nul (0-0), les Bleus se sont imposés 1 à 0 à Lisbonne à l’occasion d’un match décisif pour la Ligue des Nations. Cette troisième journée du Groupe F sera aussi celle des retrouvailles entre Antoine Griezmann et Cristiano Ronaldo. D’abord à la Real Sociedad puis à l’Atletico de Madrid et même au FC Barcelone, l’international français a joué de très nombreuses fois contre CR7. Les finales de Ligue des champions et d’Euro en 2016 sont des mauvais souvenirs pour Antoine Griezmann. Cristiano Ronaldo était là à chaque fois. Avant de le retrouver mercredi, le joueur du Barça s’est montré élogieux envers la star portugaise, sans oublier le petit mot pour Lionel Messi.

« Ronaldo est une source d'inspiration pour tout le monde. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire à 36 ans. Lui et Messi, il n'y aura personne comme eux, on a de la chance de les côtoyer sur le terrain. C'est un joueur complet, un exemple pour tous les jeunes et moins jeunes, il peut montrer la voie pour beaucoup de jeunes », a déclaré Antoine Griezmann ce dimanche devant les journalistes. Cristiano Ronaldo a déjà marqué 3 fois en 2 matchs. Il est le meilleur buteur de l’histoire de l’Euro avec 12 réalisations. Il n’avait encore jamais fait trembler les filets contre l’Allemagne, il y est parvenu. La malédiction contre la France tient toujours. Mais les Bleus sont prévenus, et Antoine Griezmann peut l'attester, lui qui ambitionnait d'être « à la table » de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi il y a quelques années, mais a bien vu depuis ce qui le séparait encore des deux monstres du football mondial.