Mbappé, les raisons du malaise dévoilées

Capitaine de l'équipe de France lors de cet Euro 2024, Kylian Mbappé aura traversé la compétition sans réellement sembler être décisif pour les Bleus. Évidemment, sa blessure au nez a pesé, mais cela fait quelques mois qu'il suscite des doutes.

L'équipe de France s'est logiquement inclinée mardi soir face à l'Espagne (2-1), et personne n'ose remettre en cause le succès de la Roja. Avec des "si" on pourrait refaire l'histoire de ce match, en se demandant par exemple ce qu'il se serait passé si Kylian Mbappé avait cadré sa frappe face au but en fin de rencontre. Quoi qu'il en soit, à l'heure du bilan, le nouveau joueur du Real Madrid n'était pas du tout au rendez-vous, pas plus qu'il n'a été au rendez-vous de la Ligue des champions. Et si personne ne remet en cause les qualités du Kid de Bondy, il est évident qu'il doit y avoir une explication à cette traversée du désert qui se prolonge. Selon les analystes du compte spécialisé Data'Scout, il y a une raison qui pourrait s'imposer, et elle remonte probablement à la présence de Neymar au PSG.

Mbappé imite Neymar et ce n'est pas bon

Non pas que Kylian Mbappé se soit laissé aller sur le plan physique, mais qu'il aurait bien vu la passion engendrée par la star brésilienne et se serait inspiré de ce dernier. « Mbappé régresse depuis qu'il a décidé d'imiter Neymar. En côtoyant le Brésilien, il a compris qu'il ne suffisait pas de marquer des buts pour rentrer dans le cœur des gens, mais que parfois le talent et la magie pouvaient engendrer un amour inégalable. Il a donc décidé d'arrêter d'être un attaquant de profondeur clinique, sa qualité principale, pour forcer son jeu en demandant constamment le ballon dans les pieds. Son objectif, créer quelque chose à partir de rien, mettre des étoiles dans les yeux des spectateurs, montrer qu'il a su mettre des buts, mais qu'il peut aussi amener de la magie sur le terrain. Depuis ce jour, on a le droit à un Mbappé qui demande le ballon dans les pieds, cherche constamment à provoquer en 1v1, tire à vue, cherche toujours à faire compliqué au lieu de jouer simple avec ses coéquipiers... », explique Data'Scout, lequel n'est pas le seul à se pencher sur le cas Kylian Mbappé au lendemain de la fin de l'Euro pour l'équipe de France. Daniel Riolo a forcément eu son mot à dire.

Dans l'After, et juste après le coup de sifflet final du match Espagne-France, le journaliste de RMC a évoqué ce fiasco pour la star tricolore, qui avait choisi de ne pas porter de masque de protection. « En ce moment, c’est catastrophique. Lors du Mondial au Qatar, Mbappé fait des miracles mais depuis ça ne va plus. On est bien obligé de constater que le tout pour Kyky ça ne marche plus, c’est terminé. Il n’y a plus rien. Le problème Mbappé me semble plus grave qu’on ne le pense. Descendre à un niveau aussi faible, c’est préoccupant. Ce n’est pas un creux, c’est une caverne. L’équipe de France devait une bouée de sauvetage après sa saison au PSG, on touche les limites de son boulard stratosphérique, il doit se remettre en question », prévient un Daniel Riolo, qui attend désormais le joueur de 25 ans au tournant.