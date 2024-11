Mbappé et la France, c'est une vengeance

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A la surprise générale, Didier Deschamps n'a pas retenu Kylian Mbappé pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. On en sait plus sur les vraies motivations du sélectionneur national.

Lorsque l'on a appris peu avant l'annonce officielle de Didier Deschamps que ce dernier avait finalement décidé de ne pas faire venir Kylian Mbappé chez les Bleus, alors que ce dernier avait donné son accord, c'est un séisme qui s'est emparé du football français. Pour la réception d'Israël, le jeudi 14 novembre au Stade de France (20h45, en direct sur TF1), et le match à Milan contre l'Italie (20h45, en direct sur TF1), la France va donc se passer de son attaquant vedette, mais cette fois ce n'est pas à la demande de Kylian Mbappé. Dans l'After, Daniel Riolo a expliqué les raisons qui ont poussé Didier Deschamps à se passer de son capitaine pour les deux derniers matchs internationaux d'une année 2024 terriblement décevante pour la France et le joueur du Real Madrid.

Mbappé et Deschamps, rien ne va plus

Même si le sélectionneur national s'est abstenu de justifier son choix, précisant tout de même que cela n'avait rien à voir avec l'affaire suédoise dans laquelle le nom de Kylian Mbappé a été cité, le journaliste de RMC a des informations exclusives qu'il a dévoilées. « Il ne prend pas Kylian Mbappé parce qu’il lui a fait à l’envers la dernière fois, c’est une punition, c’est une sanction. Deschamps ne le dit pas parce qu’il ne veut pas enfoncer le clou, et déchirer leur relation. Il faut savoir que jusqu’à mercredi soir, chez Mbappé, on était certain de venir. Lui avait dit « je viens », dans son entourage, il n’y avait pas de sujet. Même jeudi à 13h il n’y avait pas de sujet. L’entraînement du Real s’est terminé à 12h45, les premiers joueurs ont commencé à sortir du centre d’entraînement à 13h10. C’est à ce moment-là que Deschamps a appelé Mbappé et il lui a dit : « je ne te prends pas ». Et il ne le prend pas parce que Mbappé lui a fait à l’envers la dernière fois et pour le coup je trouve que la décision de Didier Deschamps, elle est bonne. Elle est juste. On a oublié que Mbappé a fait passer Deschamps pour un c.., ce dernier étant venu dire que le joueur était un peu blessé et que c’était pour cela qu’il n’était pas venu. Et trois jours après il était titulaire avec le Real Madrid et en plus, il lui rajoute une histoire avec l’extra-sportif (…) Deschamps lui fait payer au rassemblement d’après, il a toujours réfléchi comme ça. C’est très bien ce qu’il a fait. Il ne lui a pas dit avant pour que ça ne fuite pas », explique Daniel Riolo, qui affirme ne pas avoir le moindre doute sur cette décision du sélectionneur de l'équipe de France.

DD c'est le patron

On verra lors des deux prochains matchs des Bleus face à Israël et en Italie, si Didier Deschamps ne regrette pas ce choix de se passer de celui qui a souvent sauvé l'équipe de France ces dernières années. Mais en attendant, le coach tricolore a clairement envoyé le signal qu'il était le seul maître à bord dans le vestiaire français.