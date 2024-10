Le top et les flops de Belgique-France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'équipe de France s'est imposée (1-2) en Belgique, mais tout n'a pas été rose pour l'équipe de Didier Deschamps face à son meilleur ennemi.

Le top : Randal Kolo Muani

En plein doute au Paris Saint-Germain où Luis Enrique ne lui accorde qu'une confiance très limitée, l'attaquant français a confirmé que dès qu'il retrouvait l'équipe de France il était sur une autre planète. La preuve, face à l'équipe de Belgique, Randal Kolo Muani a signé son premier doublé sous le maillot tricolore et porté son score à 6 buts en 2024 avec l'équipe de France, ce qui fait de lui le meilleur buteur des Bleus sur l'année civile. Pour rappel, le joueur recruté pour 95ME par le PSG n'a marqué que huit buts en Ligue 1 depuis qu'il a rejoint Paris à l'été 2024. Cela va évidemment remettre sous le feu des projecteurs les choix de Luis Enrique concernant Randal Kolo Muani.

Premier doublé en Bleu pour Randal Kolo Muani ! 🙌



🇧🇪1-2 🇫🇷 | #BELFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/y1pUPZ7ayg — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 14, 2024

Les flops : La défense de l'équipe de France et Tchouaméni

A l'image d'un Lucas Digne totalement débordé par Jérémy Doku ou d'un William Saliba apparu d'une fébrilité extrême, la défense de l'équipe de France n'a pas affiché une sérénité absolue face à une équipe de Belgique où il manquait tout de même Romelu Lukaku et Kevin de Bruyne. Preuve que ce secteur de jeu n'est plus le point fort des Bleus, OptaJean souligne que la France n'a plus réalisé de clean-sheet depuis cinq matchs, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2008. Heureusement, Mike Maignan a encore réussi les arrêts qu'il fallait quand il fallait notamment lors d'une première période très médiocre.

1 - Aurélien Tchouaméni est le 1er joueur de l'équipe de France exclu depuis Jules Koundé en septembre 2021 (v Bosnie), et le 1er en tant que capitaine au coup d'envoi depuis Zinedine Zidane en finale du Mondial 2006. Douloureux. pic.twitter.com/0URIj0S8DV — OptaJean (@OptaJean) October 14, 2024

Capitaine de l'équipe de France à la place de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni sait déjà qu'il ne portera pas le brassard lors des rendez-vous internationaux de novembre. En effet, le milieu défensif a été expulsé en seconde période après un deuxième carton jaune suite à une faute grossière sur Tielemans. Il sera donc suspendu pour la prochaine rencontre des Bleus contre Israël au Stade de France le 14 novembre. On attendait mieux du joueur du Real Madrid.

Flop hors concours

Qui à l'UEFA a validé le choix des couleurs des maillots des équipes ? Entre le maillot Tintin de la Belgique et la tunique blanche de la France, la différence ne sautait pas aux yeux sur les plans larges de la télévision.