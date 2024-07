Le Portugal n'a aucune chance face à la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Laborieux dans le jeu, l’Equipe de France profite néanmoins d’une force défensive à tout épreuve et peut aborder son quart de finale de l’Euro face au Portugal avec une bonne dose de confiance selon Daniel Riolo.

Laborieux dans le jeu en phase de groupes de l’Euro, l’Equipe de France n’a pas changé du tout au tout face à la Belgique en huitième de finale. Très légèrement dominateurs, les Bleus ont réussi à faire sauter le verrou belge à cinq minutes du temps réglementaire, sur un nouveau but contre son camp, dont Randal Kolo Muani est à l’origine. Dans le jeu, l’équipe de Didier Deschamps a proposé quelques séquences intéressantes mais c’est globalement insuffisant sur le plan offensif pour s’en réjouir. Défensivement en revanche, le bloc français est quasiment parfait, symbolisé par Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Kanté et Tchouaméni.

Avec une telle assise défensive, que risque l’Equipe de France contre le Portugal ? Daniel Riolo n'est pas loin de penser que les Bleus sont favoris de leur confrontation face à l’équipe de Cristiano Ronaldo vendredi soir comme il l’a fait savoir sur les ondes de RMC. « Il y a des mecs exceptionnels dans l’équipe du Portugal, mais la France impose un combat physique que peu d’équipes peuvent relever. Les Portugais n’ont pas un jeu où le physique est un point fort et le liant dans le jeu collectif n’est pas évident, il ne saute pas aux yeux. Tu as du mal à voir de quelle façon le Portugal va pouvoir prendre l’Equipe de France en défaut » juge Daniel Riolo dans l'After avant de poursuivre.

La France favorite contre le Portugal vendredi ?

« Oui, une individualité peut réussir la bonne passe mais là comme ça, je n’ai pas le sentiment que ce Portugal que je vois depuis le début de l’Euro peut vraiment inquiéter les Bleus. La France entre dans la tête de ses adversaires, et on va voir si Martinez ne va pas essayer de bricoler quelque chose, comme Tedesco a essayé de le faire » a jugé l’éditorialiste de l’After Foot, de plus en plus persuadé que l’Equipe de France peut aller très loin dans cet Euro grâce à sa défense de fer et cela malgré des difficultés offensives qui sautent aux yeux. Plus le tournoi va avancer, plus il faudra néanmoins que Kylian Mbappé et ses coéquipiers offensives règlent la mire pour espérer une issue heureuse, et Didier Deschamps en a certainement conscience.