La France en demies sans jouer, le seum belge fait son retour

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Malgré la qualification pour les demi-finales, l’équipe de France ne réalise pas l’Euro attendu au niveau du jeu. Les critiques ne viennent pas seulement de l’Hexagone. Du côté de la Belgique, le consultant Kevin Mirallas estime que les Bleus ne méritent pas leur place dans le dernier carré.

L’équipe de France a relancé le débat. Comme souvent ces dernières années, les Bleus obtiennent des résultats satisfaisants sans ajouter la manière. La qualification pour les demi-finales de l’Euro 2024 ne suffit pas à certains observateurs encore déçus du manque de créativité dans le jeu tricolore. Avant leur inefficacité face au Portugal (0-0, 5-3 tab) en quarts, les hommes de Didier Deschamps avaient déjà ennuyé les amateurs de beau football contre la Belgique (1-0), sous les yeux d’un Kevin Mirallas sceptique.

« Mon flop, c'est la France, a lâché l’ancien joueur de Lille et Saint-Etienne sur RTL. Même s'ils sont qualifiés, ils ne produisent rien. Défensivement, ils sont très costauds, mais offensivement, il n'y a rien qui se passe. C'est une équipe qui est en demi-finales, mais qui produit beaucoup moins. J'aurais préféré voir la Turquie ou la Suisse en demi-finales plutôt que la France. » Inutile de préciser quelle sélection aura les faveurs du Belge mardi. D’autant que le consultant a beaucoup apprécié la victoire de la Roja contre l’Allemagne (2-1, ap) en quarts.

Mirallas supporter de l'Espagne

« Pour mon top, je vais rester sur l'Espagne. Sortir le pays hôte, ce n'est jamais simple. Surtout en prenant un but à la dernière seconde, tout le monde s'est dit que ça allait être compliqué pour l'Espagne, mais ils sont allés chercher la victoire dans la prolongation. Chapeau. Ils ont perdu Pedri et font rentrer Dani Olmo qui a fait la différence. Encore Lamine Yamal qui, à 16 ans, joue 60 minutes, mais il a fait encore une passe décisive. Je trouve que c'est l'équipe qui produit le plus beau jeu et qui montre le plus d'envie depuis le début de la compétition », a estimé Kevin Mirallas.