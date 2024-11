Kylian Mbappé n'a aucun problème avec la France

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

Existe-t-il un problème entre l'équipe de France et Kylian Mbappé ? Dans une interview donnée au Parisien, Philippe Diallo, président de la FFF, répond.

Au rassemblement d'octobre, Kylian Mbappé avait refusé sa convocation en équipe de France afin de prendre du repos suite à une blessure. Au final, il disputait 71 minutes de la dernière rencontre avant la trêve et se retrouvait ensuite au cœur d'un scandale suite à une virée en Suède. De quoi faire couler beaucoup d'encre. Pour le rassemblement de novembre, son absence est cette fois du fait de la décision de Didier Deschamps. Si ses explications ne font pas l'unanimité, le sélectionneur tricolore peut toutefois compter sur le soutien de Philippe Diallo. Le président de la Fédération française de football rassure, Kylian Mbappé aime toujours autant l'équipe de France.

« Kylian Mbappé est un amoureux de l'équipe de France », Philippe Diallo rassure

Dans un entretien accordé au Parisien, Philippe Diallo est revenu sur tout un tas de sujets étroitement liés à l'équipe de France et son actualité. Des questions sur la situation actuelle de Kylian Mbappé, capitaine des Bleus depuis plus de deux ans, ont naturellement été posées. Avant toute chose, il a évoqué le contexte actuel du joueur qui est en panne sèche. « Kylian est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il traverse une période un peu plus délicate. le souhait de tous les amoureux du foot, c’est qu’il en sorte le plus vite possible, qu’il redevienne le joueur qui nous a fait rêver en 2018 et en 2022, qu’il retrouve les Bleus, le brassard de capitaine, et qu’il nous porte vers la Coupe du monde 2026 et la recherche d’une troisième étoile », explique d'abord Diallo.

Son implication en équipe de France décriée, Kylian Mbappé peut tout de même compter sur son président. Philippe Diallo l'assure : le Bondynois est toujours un amoureux des Bleus. « Je veux tout de suite casser cette idée : à chaque fois que j’ai conversé avec lui, j’ai toujours vu chez Kylian un amoureux de l’équipe de France, respectueux du maillot qu’il porte. Je n’ai aucun doute sur son implication pleine et entière, ni sur son comportement en tant que capitaine et vis-à-vis du groupe. Cela peut arriver de se sentir un peu moins bien, et le seul souhait que je formule, c’est qu’il revienne le plus vite possible à sa place, à la tête de l’équipe de France », conclut le président de la 3F. Pendant cette nouvelle trêve sans Kylian Mbappé, les Bleus reçoivent Israël et se déplacent en Italie pour les deux dernières rencontres de la phase de groupe de la Ligue des nations. Et avec un nouveau capitaine qu'ils devront faire le plein de points pour éviter une nouvelle déconvenue.