France ‍: Maignan arrache le brassard de Mbappé

En l’absence de Kylian Mbappé et alors qu’Antoine Griezmann a annoncé sa retraite internationale, Didier Deschamps va devoir nommer un capitaine pour les matchs contre l’Israël et la Belgique. Trois candidats se dégagent.

Didier Deschamps traverse sans doute la plus grosse crise de ces dernières années en Equipe de France. Après un Euro moribond, malgré un parcours honorable sur le papier avec une demi-finale, le sélectionneur des Bleus doit faire face à la retraite internationale d’Antoine Griezmann et a une vive polémique autour de son capitaine Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid, absent de la liste pour les matchs contre l’Israël et la Belgique, doit se remettre d’une blessure musculaire selon les mots de Didier Deschamps en conférence de presse jeudi. Problème, l’ancien Parisien a joué trente minutes contre Lille, et était titulaire samedi soir face à Villarreal.

Le leadership de Kylian Mbappé se retrouve contesté, car le n°9 du Real Madrid donne clairement l’impression de privilégier son club plutôt que sa sélection. En son absence, Didier Deschamps va devoir nommer un nouveau capitaine pour les deux matchs du mois d’octobre et le favori naturel se nomme Mike Maignan. Une nomination du gardien de l’AC Milan pourrait cependant avoir de fâcheuses conséquences selon L’Equipe.

« Sa personnalité a parfois pu susciter des crispations au sein du groupe. Et avant que Mbappé ne rejoigne le Real Madrid, sa proximité avec le capitaine des Bleus n'était pas évidente. Donner le brassard à Maignan aurait une valeur symbolique forte, au moment où ses relations avec Mbappé sont sinueuses » estime le quotidien national, pour qui Mike Maignan et Kylian Mbappé ne sont pas très proches, bien au contraire. Et si le brassard était confié à l’ancien Lillois, on pourrait alors penser que cela pourrait durer dans le temps, ou accentuer les tensions au sein du groupe tricolore.

Maignan, Tchouaméni ou Koundé capitaine ?

Pour éviter toute polémique, Didier Deschamps pourrait alors faire le choix de se tourner vers deux autres joueurs afin de porter le brassard. Aurélien Tchouaméni postule, au même titre que Jules Koundé. Les deux joueurs ont un leadership naturel dans le groupe, sont des titulaires indiscutables de Didier Deschamps et sont très à l’aise face à la presse, des éléments qui en font deux candidats naturels. Reste maintenant à voir pour quelle option Didier Deschamps optera, lui qui devrait rapidement lever la voile à ce sujet ce lundi devant les médias. Un choix qui sera très attendu et qui en dira long (peut-être) sur l’avenir de Kylian Mbappé en tant que capitaine de l’Equipe de France.