EdF ‍: Bradley Barcola choque Deschamps et les joueurs

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Invité surprise de la liste de Didier Deschamps à l’Euro, Bradley Barcola a profité du match contre la Pologne pour faire une excellente impression au staff des Bleus. Mais pas seulement car en interne, les autres joueurs sont également séduits par l’attaquant du PSG.

Après deux matchs laborieux sur le plan offensif, Didier Deschamps avait pris la décision audacieuse de titulariser Bradley Barcola sur le côté gauche de l’attaque tricolore face à la Pologne. Lors de ce troisième match de l’Euro, les Bleus n’ont pas réglé leur problème d’efficacité offensive en concédant un match nul décevant (1-1). Mais dans ce marasme, Bradley Barcola a été la belle surprise de la rencontre. Dans une forme d’insouciance qui le caractérise, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais a dribblé, percuté et fait beaucoup de mal à l’arrière-garde polonaise sur les 60 minutes disputées avant de céder sa place à Olivier Giroud.

A trois jours du huitième de finale contre la Belgique, l’attaquant du PSG postule plus que jamais à une place de titulaire selon L’Equipe. Et pour cause, le quotidien sportif révèle notamment qu’en interne, Bradley Barcola a marqué les esprits. « C'est probablement le meilleur à l'entraînement ces derniers jours. Il y a des joueurs qui ont parié dès le premier match qu'il finirait par être titulaire avant la fin de la compétition » explique d’ailleurs un proche du groupe dans les colonnes du quotidien national. Un retour au 4-4-2 avec Adrien Rabiot à gauche condamnerait sans doute Bradley Barcola à débuter sur le banc face aux Belges, mais lors des prochains jours, l’attaquant parisien pourrait convaincre Didier Deschamps de lui faire confiance.

Barcola fait l'unanimité chez les Bleus

Ancien coach de l’OL et de l’OM, Rudi Garcia n’hésiterait pas une seconde à aligner Barcola contre la Belgique. « C'est un joueur comme les équipes en ont besoin, un joueur qui est capable de faire la différence par le dribble, d'éliminer son adversaire direct. C'est une des solutions pour apporter du danger offensivement. Après, en équipe de France, c'est le pendant de Ousmane Dembélé de l'autre côté, mais c'est aussi une place ou Kylian Mbappé peut jouer » commente dans L’Equipe celui qui a également dirigé l’AS Roma. La question est maintenant de savoir si Bradley Barcola, qui ne cesse de marquer des points auprès du staff et des autres joueurs, en aura fait assez pour convaincre Didier Deschamps de l’aligner dans son onze de départ. Réponse lundi après-midi, jour du si attendu France-Belgique à 18 heures.