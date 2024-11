France-Israël ‍: Le gouvernement répond à Louis Boyard

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le match sous tension entre la France et Israël dans deux semaines fait forcément beaucoup parler dans la sphère politique.

Prévu au Stade de France le 14 novembre prochain, le match entre la France et Israël commence à venir en tête de l'actualité. L’état hébreu est au coeur d’un conflit qui ne cesse de s’amplifier dans le Moyen-Orient, et ses offensives militaires et notamment aériennes sont très critiquées, y compris dans le monde occidental. Son équipe de football ne peut ainsi pas jouer ses matchs à domicile, malgré sa montée dans le Groupe A de la Ligue des Nations, soit le plus fort niveau européen. A l’aller, l’équipe de France avait affronté Israël en Hongrie, mais le retour aura bien lieu à Saint-Denis.

Une jauge revue à la baisse ?

Une tenue du match à laquelle le député La France Insoumise s’est opposé farouchement, demandant même l’annulation de la rencontre. « Je veux que ce match n’ait pas lieu, selon l’article 4 des statuts de la Fifa qui explique qu’il faut respecter les droits humains universels. La Fifa a parfois appliqué à d’autres pays ces sanctions, mais par contre, quand il s’agit de la politique du gouvernement israélien, on ne fait absolument rien », a dénoncé sur Sud Radio Louis Boyard, qui s’est vu répondre que la rencontre aurait bien lieu, même si des aménagements sont possibles.

France-Israël au Stade de France: "Ce match aura lieu", affirme Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur pic.twitter.com/nK0apZy81w — BFMTV (@BFMTV) November 1, 2024

« La rencontre se tiendra bien à Saint-Denis, et nous allons adapter bien sûr le dispositif de sécurité. Une jauge à la baisse ? C'est un point que nous sommes en train d’étudier », a fait savoir Bruno Retailleau sur BFM. Le Ministre de l’Intérieur aurait préféré que le match soit déplacé du côté de Parc des Princes, avec une plus petite capacité et un meilleur contrôle possible notamment dans les aires d’arrivées. A deux semaines du match, des décisions rapides devraient désormais être prises pour cette rencontre internationale qui sera très regardée, et pas uniquement sur le plan du football.