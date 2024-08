France-Brésil ‍: Ça tape fort sur Hervé Renard

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Terrible déconvenue pour l'équipe de France féminine qui était bien au-dessus du Brésil mais s'est incliné 1-0 dans un match où tout s'est mal goupillé. Hervé Renard n'a absolument rien apporté aux joueuses de l'équipe de France pour certains observateurs.

Quel fiasco pour l’équipe de France féminine. Qualifiées d’office pour les JO de Paris 2024, les Bleues ont réalisé une phase de poule moyenne, et affrontaient le Brésil en quart de finale pour une place dans le dernier carré. Malgré l’avantage d’évoluer à la maison, les joueuses d’Hervé Renard ont bafoué leur football, livrant une prestation indigente face à un Brésil inoffensif et qui n’a eu qu’à profiter des erreurs techniques, du penalty manqué et d’une grosse mésentente défensive, pour aller chercher une qualification incroyable.

Hervé Renard n'a rien changé

Le bilan est bien évidemment très décevant, d’autant que cela fait des années, voire des décennies, que la France n’arrive pas à se placer au niveau des meilleures nations mondiales, malgré un investissement dans le football féminin français qui n’a qu’un seul équivalent au monde, celui fait aux Etats-Unis. Les résultats et surtout la manière ne sont pas là, et Hervé Renard est pointé du doigt dès l’issue de ce match contre le Brésil. Le sélectionneur venu pour emmener tout le monde avec lui et provoquer un renouveau en France, a échoué dans sa mission car les Bleues ont affiché exactement le même visage que lors des précédents tournois.

Renard devait tout changer. Et rien n’a changé. Beaucoup d’attentes, et peu de résultats depuis des années avec cette équipe surcotée. — Bertrand Latour (@LatourBertrand) August 3, 2024

« Comme à chaque grande compét les Bleues sont éliminées en se montrant incapables de marquer un but. Une infirmité rédhibitoire. Le passage de Renard n’aura rien apporté. En même temps il avait l’air tellement motivé… » explique Pierre Ménès, conforté par le journaliste de L’Equipe Bertrand Latour. « Renard devait tout changer. Et rien n’a changé. Beaucoup d’attentes, et peu de résultats depuis des années avec cette équipe surcotée », tonne le journaliste pour qui le bilan du technicien est négatif.

Hervé Renard en personne n’a pas nié la déception liée à son passage, et a fait un bilan sans concession de cette aventure, après le premier raté en Coupe du monde. « J'étais venu pour atteindre une demi-finale et ce soir, on n'a pas passé le cap. C'est vous qui en tirez les conclusions. C'est facile de tirer des conclusions quand on... Mais quand on voit le nombre d'occasions qu'on a ce soir et quand on voit la production qu'on a faite... Que voulez-vous que je vous dise ? Je suis vraiment déçu pour eux. J'ai eu tout ce qu'il fallait et je n'ai pas réussi », a souligné Hervé Renard avec une réelle émotion. L’heure est désormais de tourner la page d’un côté comme de l’autre.