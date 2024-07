Euro ‍: La France passe en quarts, il arrête tout

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'équipe de France a éliminé la Belgique au terme d'un match soporifique. Le résultat est là, pour la manière, ce journaliste abandonne tout espoir de voir Didier Deschamps demander à ses joueurs d'attaquer.

Après une phase de poule bien partie puis très calculatrice, les 1/8e de finale étaient attendus de pied ferme par les fans de football. La déception est terrible avec très peu de beaux matchs, beaucoup de prudence, peu de spectacle et de buts. Ce fut notamment le cas du match entre le Portugal et la Slovénie, avec aucun but en 120 minutes. Mais que dire du match entre la France et la Belgique ? Entre deux équipes craintives, il y a parfois eu des séances interminables de circulation de balle à 70 mètres du but adverse, sans aucune volonté de créer du jeu ou d’aller vers l’avant.

Il a perdu tout espoir d'avoir des émotions

Le match s’est joué sur rien, un tir dévié de Kolo-Muani, et ensuite les Bleus ont bouclé la qualification à double tour. De quoi littéralement dégoûter le journaliste de L’Equipe Sébastien Tarrago, pour qui ce match sonne le glas de voir la France développer du jeu sous la coupe de Didier Deschamps. Le fait de fermer le jeu est totalement assumé, et cela donne des matchs soporifiques ou le talent, la chance ou l’expérience font la différence. Suffisant pour battre la Belgique, et c’est tout ce que retiendra le journaliste du quotidien sportif, pour qui son espoir de voir les Bleus bien jouer est désormais nul. Et il n’entend plus tomber dans le piège de l’attente, renonçant totalement à l’idée de vivre la moindre émotion avec les Tricolores.

Il y a des choses qui ne changent pas 😏🇫🇷 pic.twitter.com/xjWCXoNCPM — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 1, 2024

« J’ai basculé, j’ai longtemps été dans l’école, je m’en fous (du jeu). Mais là, j’ai basculé, je suis désolé. Je n’attends plus rien au niveau du jeu, je retiens la qualification. Je sais qu’il n’y aura jamais d’élan offensif dans cette équipe, j’ai compris. Je constate quand même aussi, que, ailleurs, ce n’est pas beaucoup mieux. C’est un Euro faiblard, je continue à penser que les joueurs de très haut niveau qui évoluent pour la plupart en Ligue des Champions sont cramés, bouillis. Et donc, il ne se passe pas grand chose. Donc allons-y gaiement, pensons à la qualification. Espérons qu’elle aille le plus loin possible mais c’est triste pour le jeu. Il y a zéro émotion, c’est soporifique, c’est très bien pour la sieste, ça marche encore même à 18h00. Mais c’est comme ça, on peut discuter du coach et des joueurs mais je reste sur cette position », a livré Sébastien Tarrago, totalement désabusé par la tactique mise en place par Didier Deschamps, qui il est vrai ne fait pas vibrer grand monde. Il faut dire que les spectateurs neutres du match entre la France et la Belgique ont du ferment s’ennuyer ce lundi soir.