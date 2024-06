EdF ‍: Trois joueurs ont tout perdu en une semaine

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

L’Equipe de France aborde l’Euro 2024 avec une grande dose d’incertitudes, même si les deux matchs de préparation ont permis à Didier Deschamps de répondre à certaines questions.

Entre joueurs de retour de blessure, en méforme ou qui ont bénéficié d’un temps de jeu restreint avec leurs clubs au cours des derniers mois, l’Equipe de France ne se présente pas très fringuante à l’approche de l’Euro 2024. Même si son statut fait d’elle un favori naturel, l’équipe de Didier Deschamps n’a pas beaucoup de certitudes. Les deux matchs amicaux contre le Luxembourg et le Canada n’ont pas beaucoup aidé le sélectionneur national à y voir plus clair. Peu de joueurs ont véritablement gagné des points à l’occasion de ces deux matchs, si ce n’est peut-être Ngolo Kanté, rassurant quant à son état de forme. En revanche, trois joueurs ont perdu gros alors que la France défie l’Autriche lundi soir.

France-Autriche : Un 11 de départ incroyable signé Deschamps https://t.co/X9D2pMIfUm — Foot01.com (@Foot01_com) June 11, 2024

Selon L’Equipe, les trois grands perdants de cette préparation sont Olivier Giroud, Warren Zaïre-Emery et Benjamin Pavard. « En plaçant Marcus Thuram à gauche et surtout Kylian Mbappé dans l'axe, Deschamps a installé une animation qui fait peu de place à Giroud. Face à des blocs bas, en fin de match, le staff pourrait être tenté de sortir Thuram pour faire entrer un autre joueur de déséquilibre (Coman, Barcola) » écrit le quotidien national à propos de Giroud, titulaire et capitaine lors du second match amical, sans se mettre en évidence et qui semble entrer de moins en moins dans les plans de Didier Deschamps. La situation de Benjamin Pavard est également complexe. Le défenseur tricolore sort d’une saison pleine à l’Inter, où il évolue toutefois dans un système bien différent en tant que central droit dans une défense à trois.

Pavard et Zaïre-Emery peu utilisés à l'Euro ?

Il a bénéficié d’un très faible temps de jeu durant la préparation, au poste de latéral droit, ce qui ne semble pas indiquer qu’il sera très sollicité pendant l’Euro alors que dans l’axe, Saliba, Konaté et Upamecano lui sont préférés par le staff des Bleus. Enfin, l’utilisation de Warren Zaïre-Emery pendant l’Euro pose également question. Avec le retour en Equipe de France du soldat Ngolo Kanté, le Titi du PSG a peu de chances d’être titulaire, ni même d’être beaucoup sollicité en cours de jeu. « Le temps de jeu du jeune milieu dépendra des retours de Tchouaméni et Rabiot mais en l'état, en complément de Kanté et Griezmann, Deschamps opte davantage pour Youssouf Fofana » indique le quotidien, qui fait de Warren Zaïre-Emery le dernier milieu dans la hiérarchie aux yeux de Didier Deschamps, à condition que tout le monde soit apte. Si personne n’a donc crevé l’écran pendant les matchs amicaux, ces trois joueurs ont visiblement perdu gros. Seront-ils capables de tout renverser pendant l’Euro, si Didier Deschamps fait appel à eux ? Réponse dans les jours à venir.