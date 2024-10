EdF ‍: Mbappé victime des Français, Konaté a pitié

Dans : Equipe de France.

L'équipe de France est actuellement réunie à Clairefontaine pour préparer deux rencontres de Ligue des Nations face à Israël et la Belgique. Didier Deschamps ne pourra pas compter sur Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

L'équipe de France doit gérer pas mal de mauvaises nouvelles depuis quelques semaines. Didier Deschamps a d'abord dû faire face à la décision d'Antoine Griezmann de prendre sa retraite internationale puis une polémique a éclaté sur la non-présence de Kylian Mbappé pour ce rassemblement. Le joueur du Real Madrid veut se concentrer d'abord sur son nouveau club afin de retrouver la forme. De quoi agacer pas mal de fans et observateurs, qui ne considèrent pas ce choix comme cohérent avec son rôle de capitaine. D'ailleurs, d'autres pensent que Kylian Mbappé est aussi à l'origine du départ de sélection de Griezmann, lui ayant été préféré comme capitaine.

Mbappé, Konaté ne comprend vraiment pas

En conférence de presse ce mardi, Ibrahima Konaté a néanmoins tenu à éteindre l'incendie autour de Kylian Mbappé. Pour le défenseur de Liverpool, l'ancien du PSG est plus victime qu'autre chose : « Les critiques ? C’est Kylian Mbappé. C'est à la hauteur de tout ce qu’il se passe autour de lui, le nombre de personnes qui le suivent. Il sensibilise tout autour de lui. Parfois, je me mets à sa place, et si j'avais tout cet engouement autour, je ne sais pas si j'aurais tenu. Il a réussi à le faire et il continue à le faire. Il peut avoir un craquage psychologique dans sa vie, j’en ai aucune idée, mais j’aimerais bien en discuter avec lui. Mais il faut se mettre à sa place. Tout ce qui gravite autour de lui c’est… Il n'a pas de vie ! Et ça doit être dur pour lui. Je ne comprends pas pourquoi il se fait siffler à Lille. Quand j'ai joué contre Toulouse avec Liverpool, ils m'ont fait un accueil exceptionnel. Les joueurs de Liverpool pensaient carrément que j’avais joué avec Toulouse dans ma carrière. Je pense qu'il passe au-dessus de ça, mais ça ne doit pas être facile de vivre ça dans son pays, c’est bizarre quand même ». Toujours est-il que la dynamique autour de Mbappé reste assez mauvaise pour lui et son image. En espérant que tout puisse s'arranger prochainement avec l'équipe de France.