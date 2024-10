France ‍: Mathys Tel forfait avec les Espoirs

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour l’Equipe de France ainsi que pour les Espoirs.

Alors que Didier Deschamps sera privé de Dayot Upamecano pour les matchs de Ligue des Nations contre l’Israël et la Belgique, Gérald Baticle doit lui aussi composer avec les forfaits de dernière minute. Le sélectionneur des Espoirs sera privé de Mathys Tel pour les matchs de qualification à l’Euro contre Chypre et l’Autriche. Selon les informations de L’Equipe, l’avant-centre du Bayern Munich est touché à l’épaule et ne sera pas en mesure d’honorer sa convocation. Le sélectionneur des Espoirs devrait le remplacer, par un joueur dont l’identité n’a pas encore filtré.