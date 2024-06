EdF ‍: Kylian Mbappé sur le banc contre le Canada

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Ménagé en raison d’une contusion à un genou, Kylian Mbappé ne sera pas titulaire ce dimanche soir lors du match entre l’Equipe de France et le Canada à une semaine de l’Euro.

Brillant face au Luxembourg avec un but et deux passes décisives, Kylian Mbappé ne sera pas titulaire ce dimanche soir face au Canada. Victime de douleurs au dos la semaine passée, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain est ménagé depuis mercredi en raison cette fois d’une contusion à un genou. Rien de très grave pour le capitaine de l'Equipe de France, mais cela ralenti tout de même sa préparation à tel point qu’il ne sera pas titulaire ce dimanche face au Canada selon L’Equipe. Le quotidien sportif révèle qu’en l’absence de Kylian Mbappé dans le onze de départ, c’est Olivier Giroud qui sera titulaire à la pointe de l’attaque française. On ne sait pas encore qui accompagnera le futur buteur de Los Angeles mais il y a fort à parier qu’Ousmane Dembélé, ménagé contre le Luxembourg, sera de la partie. A gauche, cela se jouera entre Bradley Barcola, Randal Kolo Muani ou Marcus Thuram. Antoine Griezmann lui va sans doute récupérer le brassard de capitaine.