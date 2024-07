EdF ‍: Dugarry a toujours la rage contre Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France a été piteusement éliminée mardi soir par l'Espagne. Didier Deschamps est-il le principal responsable de cet échec sportif et collectif ? Christophe Dugarry n'en doute pas une seule seconde et fracasse encore le sélectionneur français.

Depuis le début de l'Euro, l'Equipe de France a abandonné le style de jeu pour miser sur la victoire au coup de sifflet final. Un calcul qui a montré ses limites mardi soir face à l'Espagne. Les Bleus ont offert une nouvelle prestation insipide conclue sur le score de 2-1 pour la Roja. Annoncée comme la meilleure équipe de l'Euro sur le papier, la France a été très en-dessous des attentes. Elle a été lâchée par ses cadres comme Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Le très bavard capitaine des Bleus était largement pointé du doigt après la demi-finale. Il a d'ailleurs assumé ses manquements devant la presse.

L'omnipotent Deschamps a eu tout faux

Néanmoins, sur RMC, on a préféré viser Didier Deschamps. Dans son émission, Jérôme Rothen a été critique envers son ancien entraîneur à Monaco. Il a souligné notamment sa mauvaise foi concernant le projet de jeu français. Emmanuel Petit n'a lui pas apprécié sa gestion du groupe France. Mais, comme souvent, l'analyse la plus dure a été l'œuvre de Christophe Dugarry. Selon lui, Deschamps est responsable à 100% du jeu catastrophique de la France, ayant construit l'effectif dans ses moindres détails.

🗣️💬 Christophe Dugarry : "Un jeu offensif désastreux, un jeu défensif qui a éclaté comme un pop-corn face à la seule équipe de cet Euro qui attaque plus de trois fois par mi-temps. Un jeu indigeste et vous me demandez si cet échec est celui de Deschamps ?" pic.twitter.com/fS27QNGMF9 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) July 10, 2024

« On a un jeu offensif désastreux, un jeu défensif qui a éclaté comme un popcorn face à la seule équipe de cet Euro qui attaque plus de trois fois par mi-temps…. Le bilan de cet Euro, c’est deux victoires en six matchs, quatre buts marqués dont un pénalty et deux CSC, trois buts encaissés, un jeu indigeste et terriblement ennuyeux. Et puis des joueurs, tout du moins une bonne moitié, pas à leur niveau physique et technique. […] Vous me demandez si cet échec est celui de Deschamps ? Bien évidemment que oui. C’est lui qui les a sélectionnés, lui qui les a préparés, titularisés… C’est lui qui leur a fait jouer le magnifique football qu’on a vu pendant trois semaines. Il est plus que responsable, puisqu’il a, en plus de sa casquette de sélectionneur, celle de président de la FFF et de patron du foot français. Il va être difficile de se défiler de ses responsabilités quand on a autant de casquettes », a t-il ironisé dans Rothen s'enflamme suggérant que la France en finisse vite avec l'ère Didier Deschamps.