EdF ‍: Deschamps interpellé, Barcola menace Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Toujours considéré comme un ailier gauche par Didier Deschamps, Kylian Mbappé est en danger en Equipe de France, où Bradley Barcola s’impose comme une solution de plus en plus naturelle à ce poste.

Aligné dans une position d’ailier gauche contre l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2024, Kylian Mbappé va peut-être devoir s’habituer au poste d’avant-centre, qu’il occupe actuellement avec le Real Madrid. Et pour cause, un joueur semble de plus en plus incontournable pour occuper le flanc gauche de l’attaque tricolore dans les mois et les années à venir en la personne de Bradley Barcola. Auteur de son 4e but de la saison face à Lille dimanche soir, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais a de grandes chances d’avoir les faveurs de Didier Deschamps pour les matchs de Ligue des Nations contre l’Italie et la Belgique en ce mois de septembre.

Adieu Mbappé, le PSG a Barcola ! https://t.co/HxtzCkyunQ — Foot01.com (@Foot01_com) September 2, 2024

Au micro de DAZN, Walid Acherchour a justement évoqué cette concurrence en Equipe de France et pour le chroniqueur, il ne fait aucun doute que Bradley Barcola doit avoir sa chance comme titulaire chez les Bleus au poste d’ailier gauche, cette position tant affectée par Kylian Mbappé. Le capitaine tricolore, qui a marqué son premier doublé avec le Real Madrid dimanche contre le Bétis Séville, va sans doute devoir se faire à l’idée qu’il est désormais un n°9. A moins que contre toute attente, Didier Deschamps replace son capitaine à gauche et continue de considérer Barcola comme un remplaçant, ce qui ne manquerait pas de faire réagir.

Walid Acherchour veut que Deschamps installe Barcola

« Quand je vois ce que fait Kylian Mbappé avec le Real Madrid dans un rôle axial, on sent qu’il a moins les jambes sur le côté gauche. Ca doit être une réflexion du côté de Didier Deschamps quand on voit ce que réalise Bradley Barcola depuis le début de la saison. Pour moi, il mérite cette place de titulaire à gauche en Equipe de France. Ca commence à durer pour Barcola entre l’année dernière les six derniers mois où il est titulaire avec le PSG et l’Euro où à chaque fois qu’il est rentré, il a été plus impactant que les autres en Equipe de France. Je vois un joueur qui progresse à grande vitesse » a analysé Walid Acherchour au micro de DAZN. Le consultant sera très vigilant aux prochains choix de Didier Deschamps car pour la majorité des supporters tricolores, l’heure est venue d’installer Bradley Barcola comme un titulaire à part entière en Equipe de France afin de le voir briller avec le maillot bleu autant qu’avec le PSG.