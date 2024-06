EdF ‍: Dembélé est nul, Riolo ouvre le dossier

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Victorieux de l'Autriche, l'Equipe de France a encore des progrès à faire dans le secteur offensif. Autour de Mbappé, plusieurs joueurs ont déçu comme Dembélé. L'ailier parisien est d'ailleurs dans le collimateur de Daniel Riolo.

Solide défensivement, l'Equipe de France a manqué de tranchant devant. Si Kylian Mbappé a été plutôt actif, on ne peut pas en dire autant de ses compères : Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram ou encore Randal Kolo Muani. Le maladroit Thuram a été rapidement critiqué lundi soir. Il faut dire que son rendement a été trop faible et qu'avec le forfait de Mbappé contre les Pays-Bas il devra hausser le niveau dès vendredi. Comme à son habitude, Daniel Riolo voit les choses différemment et vise un autre cadre. Pour le journaliste de RMC, Ousmane Dembélé est bien plus critiquable. Il préfère viser le Parisien car, selon lui, ce dernier est bien trop ménagé par les journalistes. Au-delà du match de lundi, Riolo n'apprécie pas l'apport de Dembélé en bleu depuis plusieurs années.

Dembélé, invisible en bleu depuis 2018 ?

« Qui se souvient de la dernière fois où Ousmane Dembélé a fait un bon match avec l’Équipe de France ? C’est difficile, vraiment. J’ai l’impression que ça remonte à un match amical contre l’Italie où il met une frappe lucarne (juin 2018). C’est difficile de trouver un bon match. A la dernière coupe du monde, il partait pour être totalement titulaire et il ne l’a pas été. A la coupe du monde 2018, il partait aussi pour être titulaire et finalement il ne l’a pas été. Ça fait longtemps qu’on voit ce joueur et ça fait longtemps qu’on est parfois emballé, parfois subjugué mais souvent déçu par ce qu’il propose sur le terrain. Il est dans la liste de ces joueurs de côté qui sont peu réguliers et décisifs », a t-il lâché avant de s'en prendre à la saison de Dembélé avec le PSG.

« Je n’arrive même pas à me souvenir de ses stats cette saison, ses buts comme ses passes décisives. Je trouve qu’au final, il est très moyen et il échappe souvent aux critiques. Il est dans la catégorie des joueurs « tais-toi ». Ce sont des gars que tu peux critiquer 9 matchs et puis le 10e, ils mettent un but venu d’ailleurs comme sa frappe avec le PSG contre le Barça où il en rate 150 et puis il ferme les yeux et ça va sous la barre. Mais, j’ai pas envie de me taire cette fois car c’est un joueur qui me déçoit beaucoup trop souvent », a t-il conclu. Autant dire que Daniel Riolo attend Ousmane Dembélé au tournant vendredi soir contre les Pays-Bas. Sans Kylian Mbappé, la lumière va être mise sur l'autre ailier star du PSG cette saison.