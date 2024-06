Didier Deschamps sur son avenir ‍: « ‍Non, non et non ‍»

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Didier Deschamps a une histoire particulière avec l'équipe de France, comme joueur et comme sélectionneur. Interrogé sur la possibilité de diriger un autre pays plus tard dans sa carrière, l'ancien milieu de terrain a répondu avec fermeté.

Premier capitaine à avoir soulevé la Coupe du monde, puis l'Euro, Didier Deschamps est l'une des plus grandes figures du football français. Également vainqueur de la Ligue des Champions, comme joueur, l'ancien milieu de terrain possède un palmarès démentiel. Comme entraîneur, il a aussi eu plusieurs succès. Finaliste de la C1 avec l'AS Monaco en 2004, il a ensuite remporté plusieurs titres avec son club de cœur, l'Olympique de Marseille. Désormais à la tête de l'équipe de France, depuis 12 ans, il a été encore une fois champion du monde (2018), ainsi que finaliste de l'Euro (2016) et d'une seconde Coupe du monde (2022). Avec aussi une victoire en Ligue des Nations (2021), Didier Deschamps va laisser derrière lui un héritage immense. Questionné par le journal Le Figaro, sur la possibilité qu'il entraîne une autre sélection dans un futur plus ou moins proche, le technicien de 55 ans a immédiatement balayé cette idée.

Deschamps ferme la porte aux autres sélections

« Non. Non et non. Avec ce que représente l’équipe de France pour moi, c’est au-dessus de tout. Avec mon parcours de joueur et de sélectionneur, je ne me verrais pas diriger un autre pays de football. Autant sur d’autres possibilités (un retour en club, NDLR) je ne vais pas dire oui ou non, mais, celle-là, c’est catégorique » a assuré l'ancienne gloire de la Juventus de Turin. À l'aube de l'Euro 2024 et d'une 100e victoire comme entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps clame encore un peu plus son amour des Bleus. S'il ne réfute pas l'éventualité d'entraîner un nouveau club après la fin de son mandat, il refuse catégoriquement d'être à la tête d'une autre sélection nationale. De quoi renforcer encore plus son lien étroit et fusionnel avec l'équipe de France.