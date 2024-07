Deschamps viré, le sondage qui inquiète la FFF

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Quelques jours après l'élimination de l'équipe de France par l'Espagne en demi-finale de l'Euro 2024, RTL a fait réaliser un sondage très sérieux. Les résultats ne sont pas en faveur de Didier Deschamps.

Sur les réseaux sociaux, les débats ont fait rage après la prestation de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers lors de l'Euro 2024 dont la finale opposera, dimanche, l'Espagne à l'Angleterre. Non pas qu'il soit déshonorant de se faire sortir par la Roja, mais c'est surtout le jeu ennuyeux pratiqué par l'équipe de France qui a déclenché une polémique sur le soutien immédiat apporté par Philippe Diallo à Didier Deschamps. Maintenu dans ses fonctions jusqu'au Mondial 2026, le sélectionneur national avait choqué pas mal de monde en conseillant à ceux qui n'aimaient pas son style de jeu de « changer de chaîne ». Alors, pour avoir le coeur net concernant le soutien populaire à Didier Deschamps, RTL a fait réaliser par l'institut Odoxa un sondage. Très populaire en France, celui qui a le plus beau palmarès du foot français comme joueur et entraîneur connaît un vrai trou d'air après l'Euro.

Deschamps et Mbappé n'ont pas convaincu la France

France : Deschamps confirmé à son poste jusqu'en 2026 ! https://t.co/DkYhiwl9fm — Foot01.com (@Foot01_com) July 10, 2024

Même si le grand public souhaite encore qu'il reste à son poste, mais avec une impressionnante chute, chez les amateurs de football, le destin de Didier Deschamps est clair, il doit quitter le banc de l'équipe de France. « 65% des Français souhaitent qu'il reste sélectionneur (un nombre en baisse de 12 points par rapport à juillet 2021) (...) Du côté des fans de football, 51% d'entre eux souhaitent que Didier Deschamps quitte son poste de sélectionneur, en hausse de 26 points par rapport à juillet 2021 », indique RTL, qui a également demandé ce que le public reprochait au sélectionneur national suite à cet Euro 2024 : « 73% des amateurs de football jugent que le sélectionneur aurait dû accorder moins d’importance à Mbappé, faire jouer davantage Giroud (74%) et titulariser Griezmann contre l’Espagne (66%) (...) 74% des amateurs de football n’ont pas été satisfaits des performances de Kylian Mbappé, ce qui en fait le Bleu le plus décevant de l’Euro devant Marcus Thuram (62%) »