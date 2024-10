Deschamps et Mbappé, il révèle une embrouille ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques heures maintenant, l'équipe de France sera de nouveau réunie à Clairefontaine pour préparer deux rencontres de Ligue des Nations face à Israël et la Belgique. Un rassemblement qui se fera sans Kylian Mbappé.

Didier Deschamps et ses troupes auront deux nouvelles rencontres de Ligue des Nations à disputer dans les prochains jours. Pour ce rassemblement, loin d'arranger certains clubs, le sélectionneur des Bleus pourra compter sur une base forte, même s'il faudra faire avec deux coups durs, à savoir les absences d'Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Si le premier a décidé de prendre sa retraite internationale, le second a préféré faire l'impasse pour se concentrer sur le Real Madrid. Une décision qui fait beaucoup parler, alors que l'ancien du PSG est tout de même le capitaine de l'équipe de France et qu'il n'est officiellement plus blessé. Selon certains échos, Mbappé a bien demandé une faveur à Didier Deschamps pour éviter une sélection avec l'équipe de France.

Mbappé et Deschamps, la vérité éclate ?

Sur l'antenne de La Chaine L'Equipe, le journaliste Olivier Menard a en effet dévoilé quelques secrets sur la situation avec Mbappé et les Bleus : « L'attitude de Kylian Mbappé en conférence de presse en septembre dernier avait interpellé avant le match contre l'Italie, indiquant qu'il voulait être ailleurs. On l'avait ressenti comme ça. Le plus inquiétant, c'est que ce sentiment était partagé à l'intérieur du vestiaire de l'équipe de France. En creusant un peu, j'ai appris que Mbappé avait demandé une faveur à Deschamps : zapper le rassemblement de septembre afin de se concentrer sur son nouveau défi et son intégration au Real Madrid. Il a mal vécu la fin de saison dernière et sa bisbille avec le PSG. Deschamps n'a pas accepté en septembre mais là, il fallait qu'il se repose ». Pas de quoi arranger en tout cas son image auprès du public français, alors que Mbappé a déjà perdu des points dans l'opinion publique.