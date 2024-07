Coup de gueule payant, Morata défiera la France

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Adversaire des Bleus en demi-finales de l’Euro mardi, l’Espagne sera privée de plusieurs joueurs importants. Mais contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, l’attaquant espagnol Alvaro Morata ne sera pas suspendu et pourra affronter l’équipe de France.

Inutile de demander à Didier Deschamps qui sera le favori mardi. Après la victoire contre le Portugal (0-0, 5-3 tab) vendredi, le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas été avare en compliments au moment d’évoquer l’Espagne, son adversaire en demi-finales de l’Euro. « C'est la meilleure équipe, sans aucune doute, a encensé le coach tricolore. J'ai vu certains matchs, ils font d'excellentes choses. » La bonne nouvelle pour les Bleus, c’est que la Roja sera diminuée.

Le carton n'était pas pour Morata

En plus de l’absence de Pedri, victime d’une blessure au genou après un choc avec l’Allemand Toni Kroos vendredi, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente devra composer avec les suspensions du latéral droit Dani Carvajal et du défenseur central Robin Le Normand. En revanche, l’Espagne pourra bien compter sur son capitaine Alvaro Morata. Menacé de suspension en cas de nouvel avertissement, l’attaquant de l’Atlético Madrid, remplacé par Mikel Oyarzabal à la 80e minute, semblait recevoir un carton jaune au moment de la célébration du but de Mikel Merino en fin de prolongation. C’est du moins ce qu’annonçait la réalisation du match.

😱𝐄𝐥 𝐬𝐮𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐭𝐚



🤬 Cuando te dicen que no puedes jugar una Semifinal de la #EURO2024 porque has visto una amarilla



😅 Cuando te confirman que no la has visto



📹@matoribio85 pic.twitter.com/4bJeMfkIaS — Radio MARCA (@RadioMARCA) July 5, 2024

Les journalistes espagnols ont donc donné l’information à Alvaro Morata en zone mixte. Ce qui n’a évidemment pas plu à l’ancien joueur de la Juventus Turin. « C'est impossible, a réagi l’avant-centre. S'il me donne un carton à moi, il doit donner un carton à tous les Allemands qui ont fait la même chose quand ils ont marqué. Fabian (Ruiz) a fait quelque chose sur le banc mais moi je n'ai rien fait. » En effet, après vérification des données de l’UEFA, c’est bien le milieu du Paris Saint-Germain qui a été averti, et non Alvaro Morata qui pourra bien affronter l’équipe de France.