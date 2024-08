Bagarre générale après France-Argentine, un Français expulsé

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Enorme tension en fin de match après la victoire de la France contre l'Argentine, sur fond de contentieux avéré entre les deux sélections.

Match de très haut niveau ce vendredi en quarts de finale des Jeux Olympiques avec la qualification de la France face à l’Argentine sur le score de 1-0. Le but en tout début de rencontre de Jean-Philippe Mateta aura fait la différence même si l’Argentine y aura cru jusqu’au bout. Elle ne pourra s’en prendre qu’à elle-même, avec plusieurs grosses occasions tout au long du match, et toujours des tentatives qui se terminaient au-dessus. La fin de match fut échevelée, avec beaucoup de situations confuses et un but refusé par la VAR à la France pour une semelle très légère.

Enzo Millot expulsé

#Paris2024 | 🇫🇷 🔥 C'EST FINI, LES BLEUS SONT EN DEMIES !



Victoire 1-0 de la France ! Fin de match dans une ambiance électrique !!!



📺 Suivez le direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/mRdnfJEBnw — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

Mais dès le coup de sifflet final, après 12 minutes d’arrêt de jeu, les Argentins ont perdu leur sang-froid en se ruant sur leurs adversaires pour en découdre. Une grande mêlée et des joueurs très énervés des deux côtés, avec un Javier Mascherano loin d’être exemplaire pour calmer ses troupes. Cela a donné lieu à une foire d’empoigne qui s’est poursuivie jusqu’aux vestiaires, et un Alexandre Lacazette qui voulait notamment en découdre avec un membre de la délégation argentine. Il faudra désormais rester attentifs aux décisions de l’arbitre, qui peut décider de sanctionner le comportement des deux côtés, et ce serait bien plus dérangeant pour la France qui doit affronter l’Egypte en demi-finale en début de semaine prochaine. De son côté, Thierry Henry a annoncé qu’Enzo Millot avait pris un carton rouge alors qu’il n’était pas sur le terrain à la fin du match, mais c’est bien un titulaire des Bleuets qui manquera pour les prochains matchs.