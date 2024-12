TV ‍: Bordeaux - Rennes, sur quelles chaînes et à quelle heure ‍?

Dans : Coupe de France.

Par Corentin Facy

Les Girondins de Bordeaux retrouvent la lumière du football professionnel ce samedi à l'occasion du 32e de finale de la Coupe de France contre le Stade Rennais au Matmut Atlantique à partir de 14h45.

Quelle heure pour Bordeaux - Rennes ?

A l'instar de plusieurs matchs de Coupe de France en ce dimanche après-midi, le coup d'envoi du match entre les Girondins de Bordeaux et le Stade Rennais sera donné à 14h45. Un match qui se déroulera bien sûr au Matmut Atlantique, qui a pris l'habitude d'accueillir la National 2 ces dernières semaines et qui va retrouver ses habits de gala pour la réception d'un club de Ligue 1.

Sur quelles chaînes suivre Bordeaux - Rennes ?

Les supporters des Girondins de Bordeaux et du Stade Rennais auront deux possibilités pour suivre le match de ce dimanche après-midi à la télévision. En effet, la rencontre sera diffusée sur BeInSports 4 mais également sur France 3 Régions si vous habitez en Aquitaine ou en Bretagne.

Les compos probables de Bordeaux - Rennes :

Même si pour Bruno Irlès, l'objectif est la montée en National, on peut légitimement penser que l'entraîneur des Girondins de Bordeaux alignera ce dimanche la meilleure équipe possible pour le dernier match de l'année 2024 et espérer une qualification pour les 16es de finale. Le club au scapulaire comptera notamment sur le redoutable Andy Carroll, auteur d'un énorme début de saison en Aquitaine et qui représentera pour la défense rennaise le danger numéro un.

La compo probable de Bordeaux : Diabaté - Bai, Grillot, Yambéré, Trichard (cap) - Mutyaba, Depussay, Louveau, Bahassa - Merdji - Carroll

Jorge Sampaoli ne sera pas non plus dans l'optique de faire tourner. L'entraîneur argentin a gagné deux de ses trois derniers matchs avec le Stade Rennais et comptera sur ce déplacement chez une équipe de division inférieure pour alimenter la belle dynamique de son équipe. En attaque, on devrait donc retrouver Blas et Kalimuendo au côté de Gronbaek. Un seul changement notable est attendu, la titularisation de Gallon à la place du titulaire habituel Mandanda dans les buts.

La compo probable de Rennes : Gallon - Hateboer, Ostigard, Truffert (cap) - Assignon, James, Matusiwa, Nagida - Blas, Kalimuendo, Gronbaek