Tours ‍: « ‍Une colère immense ‍», Bergougnoux atomise sa direction

Aussi lunaire que cela puisse paraître, le 32e de finale de la Coupe de France entre le Tours FC et Lorient a été annulé par la FFF pour des raisons de sécurité.

La sécurité des spectateurs ne pouvait être assurée à 100% selon la Fédération française de Football, qui par conséquent a pris la décision d’annuler le match comptant pour les 32es de finale de la Coupe de France entre Tours et Lorient. Le communiqué de la FFF est lunaire et met clairement le club tourangeau dans l’embarras, car il est rare pour ne pas dire inédit de voir une telle situation. Au sein même du Tours FC, la colère est immense. Coach de l’équipe évoluant en National 3, l’ancien attaquant de Lyon ou encore de Toulouse, Bryan Bergougnoux, a fait part de sa colère et n’a pas hésité à charger ses dirigeants. « Il y a beaucoup de frustration. Un joueur était en pleurs. Je suis très, très en colère » a lancé le coach du Tours FC à RMC avant de poursuivre.

« Quand on veut diriger un club, il faut faire pleinement les choses. La situation est difficile mais quand on prend des engagements, il faut les tenir. Match perdu ? Il y a de grandes chances… Il ne faut pas se leurrer. Quand on n’est pas en capacité de recevoir un tel évènement, on ne fait pas partie du projet. C’est déplorable. Il faut poser la question aux dirigeants. Nous on s’est concentré sur le sportif. C’est le travail d’un staff qui est détruit, le travail de joueurs à la mentalité exceptionnelle. Il faut poser la question aux concernés. Ma colère est immense, mais je ne suis pas responsable du financier » a regretté le coach du Tours FC, dépité par une situation qui couvre de honte le club qui évoluait en Ligue 2 il n’y a pas si longtemps, mais dont la dégringolade sportive et administrative est ici mis en lumière avec cet annulation du match contre Lorient, actuel leader de Ligue 2.