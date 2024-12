CdF ‍: Tours-Lorient reporté pour des raisons de sécurité ‍!

Dans : Coupe de France.

Par Corentin Facy

Initialement prévu ce samedi à 18 heures, le 32e de finale de la Coupe de France entre le Tours FC et Lorient n’aura pas lieu.

Dans un communiqué publié ce samedi midi, la Fédération française de football informe que ce match est reporté pour des conditions assez incroyables et inédites. Le club de la Vallée du Cher ne serait pas en mesure d’assurer la sécurité des spectateurs selon la FFF. « La préfecture d’Indre et Loire et la Mairie de Tours ont constaté que le FC Tours n’était pas en mesure de mettre en place un dispositif pour garantir la tenue du match en terme d’accueil du public. En conséquence, la décision a été prise en concertation avec les parties prenantes d’annuler la tenue de la rencontre. Les spectateurs sont appelés à ne pas se rendre au stade de la Vallée du Cher. La Commission d’organisation de la Coupe de France examinera les suites à donner » peut-on lire sur le site officiel de la Fédération française de football. Un report pour des raisons lunaires à quelques heures seulement d’un match dont le sort sera donc décidé plus tard par les instances.