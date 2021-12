Paris-OL : Réunion en cours à la FFF, décision cette semaine !

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

Conformément à ce que Noël le Graët avait annoncé dès samedi, la commission de discipline de la FFF a pris rapidement en charge le dossier des graves incidents du match Paris FC-OL.

Le président de la Fédération Française de Football a été très clair en réponse à l’arrêt du match de Coupe de France entre le Paris Football Club et l’Olympique Lyonnais, vendredi soir au Stade Charléty, il faut que cela aille vite afin de montrer que les autorités sportives n’ont pas l’intention de céder à ceux qui veulent pourrir la vie des tribunes. « C'est désastreux pour le football. C'est honteux et très triste de voir qu'un match sympa de Coupe de France à Paris puisse dégénérer comme cela. Maintenant, les responsabilités vont être établies dès lundi. J'ai mis toutes nos équipes sur ce dossier. Elles vont étudier tous les rapports. Il faut savoir qui sont ces fous et d'où ils viennent », avait confié Noël Le Graët. Et le patron de la FFF a mis des actes en face de ses paroles puisque la commission d’appel est déjà réunie pour étudier les différents rapports rendus par le Paris FC et l’OL suite aux graves incidents de vendredi, alors que dans un premier temps le rendez-vous avait été fixé à mardi.

La FFF déjà en réunion pour Paris-OL, décision avant Noël

Selon RMC, la Fédération Française de Football veut placer de toute urgence le dossier à l’instruction, afin qu’une décision soit prise d’ici la fin de l’actuelle semaine, sachant que le prochain tour de Coupe de France aura lieu les 2 et 3 janvier prochains, le vainqueur de PFC-OL, si vainqueur il y aura, devant faire le déplacement à l’Allianz Riviera pour défier l’OGC Nice. Cependant, le temps du sport n'est pas le même que celui de la police, qui pour l'instant travaille encore sur ce dossier et n'a pas adressé ses conclusions à la FFF précise le média, même si sur le fond du dossier cela ne change pas grand-chose.