Nantes-TFC : Macron chahuté au Stade France, la police laissera faire

Dans : Coupe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, le FC Nantes et Toulouse s'affronteront en finale de la Coupe de France. Le Stade de France fera le plein, aussi pour se payer... Emmanuel Macron.

Le FC Nantes pourrait remporter une deuxième Coupe de France de suite en battant Toulouse ce samedi soir au Stade de France. Le Téfécé pourrait lui marquer l'histoire en remportant son premier sacre dans la compétition. Cette finale ne manquera donc pas d'enjeux, ni d'émotions... Aussi, une partie des fans présents au Stade de France ce samedi soir devrait faire passer un message au Président de la République, Emmanuel Macron. A la 49ème minute, faisant référence au 49-3 utilisé pour faire passer la réforme des retraites, des cartons rouges sont prévus pour être agités en tribunes, même si le rassemblement syndical qui devait servir à leur distribution a été interdit par les autorités. Le préfet de police de Paris n'empêchera en tout cas pas les gens de rentrer dans le stade avec ces fameux cartons.

Les cartons rouges autorisés, pas les sifflets

Sur l'antenne d'RMC, Laurent Nuñez a confirmé que ceux qui voudraient montrer leur mécontentent pourraient le faire. « On ne va pas empêcher les gens de rentrer avec des cartons rouges dans le Stade de France. Il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'expression. (...) Est-ce que vous imaginez une seconde que je vais demander aux stadiers de la FFF et aux forces de l'ordre d'intervenir ? Est-ce qu'on va risquer de créer un trouble à l'ordre public ? Moi, je veux prévenir des troubles à l'extérieur de l'enceinte », a notamment prévenu le préfet. A noter que si les cartons rouges seront autorisés, ce ne sera pas le cas des sifflets, que les syndicats voulaient distribuer. Le tout dans le but de ne pas perturber les décisions arbitrales. Emmanuel Macron, lui, sera en tribune présidentielle et ne descendra pas sur la pelouse pour saluer les joueurs, comme le protocole le veut normalement. Tensions, football et suspense, voilà ce qui attend les spectateurs et téléspectateurs de ce Nantes-Toulouse.